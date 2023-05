Stiri pe aceeasi tema

- Slovacia va suspenda temporar importurile de cereale si de alte produse selectate din Ucraina, a transmis luni guvernul de la Bratislava, informeaza Reuters si TASR, citate de Agerpres. Un grup de lucru interministerial se va intalni in cursul zilei in acest scop. Slovacia se alatura astfel Poloniei…

- Bulgaria ia in considerare blocarea importurilor de cereale din Ucraina. Decizii similare au fost luate de Polonia și Ungaria, pentru a-și proteja sectorul agricol. {{674747}}Varșovia și Budapesta au stopat și importurile de produse alimentare. Decizia a provocat dispute in UE, iar reprezentanții Comisiei…

- Robert Telus a preluat joi functia de ministru al agriculturii, dupa ce predecesorul sau a demisionat chiar in ziua in care presedintele ucrainean Volodimir Zelenski se afla in vizita oficiala la Varsovia. Gestul fostului ministru a intervenit pe fondul protestelor fermierilor polonezi fata de scaderea…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat ca independența Ucrainei reprezinta o garanție a consolidarii independenței țarilor vecine, membre UE, iar una dintre țarile menționate explicit de liderul de la Kiev este Romania. Președintele Ucrainei s-a referit la importanța strategica a țarii…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a trecut granita si se afla deja in Polonia, inaintea vizitei oficiale in capitala tarii, Varsovia, a anuntat miercuri consilierul prezidential polonez pentru afaceri externe, Marcin Przydacz, postului privat TVN24, citat de Reuters. „Pot spune ca presedintele…

- Prezent in Polonia, prințul William a depus o coroana de flori, in aceasta dimineața, la Mormantul Soldatului Necunoscut din Varșovia și a lasat un bilet de mana, pe care scria: „In memoria celor care au facut sacrificiul suprem”. Aceasta ocazie a marcat a doua zi a vizitei surpriza a prințului William…

- Polonia va transfera Ucrainei in zilele urmatoare patru avioane de vanatoare MIG-29, a anuntat joi presedintele polonez Andrzej Duda, potrivit Reuters si AFP, anunța Agerpres."In primul rand, efectiv in urmatoarele cateva zile vom transfera catre Ucraina, daca am retinut bine, patru avioane pe deplin…