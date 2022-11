Stiri pe aceeasi tema

Alerta de tsunami emisa dupa ce un seism cu magnitudinea 7,3 s-a produs vineri in apropiere de Insulele Tonga a fost anulata, informeaza AFP si Reuters.

O alerta de tsunami a fost emisa dupa ce un cutremur cu magnitudinea de 7,1 s-a produs in apropiere de Tonga, stat insular in Polinezia. Un cutremur cu magnitudinea 7,1 a avut loc in largul coastelor Tonga vineri, potrivit US Geological Survey (USGC), declanșand o alerta de tsunami. Localnicii fug spre…

Un cutremur cu magnitudinea 7,1 s-a produs vineri, in Oceanul Pacific, in apropierea arhipelagului Tonga. Autoritațile au emis avertizari de tsunami.

- Un cutremur puternic a avut loc vineri langa Tonga. Autoritațile au emis avertizare de tsunami dupa ce seismul a inregistrat 7.5 grade pe scara Richter. Oficialii avertizeaza ca valuri de tsunami periculoase sunt posibile pe o raza de 186 de mile de epicentrul cutremurului.

- Cutremurul s-a produs la o adancime de 10 kilometri, a precizat USGS.Centrul Seismologic Euro-Mediteranean anuntase anterior ca seismul a avut o magnitudine de 5,8.Agentia nationala de protectie civila din Mexic a declarat pe Twitter ca nu au fost raportate pagube materiale si nu exista riscul producerii…

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,8 a lovit duminica sud-estul slab populat al Taiwanului, potrivit biroului meteorologic al insulei, declansand o avertizare de tsunami, transmite Reuters.Potrivit Geological Survey, cutremurul a avut magnitudinea 7,2 si la o adancime de 10 km.

- Trei cutremure puternice s-au produs in ultimele 24 de ore in Taiwan. Autoritațile au emis o avertizare de tsunami. Primele doua cutremure s-au produs sambata in interval de o ora și au avut magnitudinea 6,1 și 5,2. Nu au fost raportate victime și pagube materiale. Duminica, aparatele seismologilor…

Un cutremur cu magnitudinea de 7,6 a lovit duminica estul Papua Noua Guinee, provocand pagube cladirilor din apropierea orasului Madang si din interiorul tarii, potrivit locuitorilor din zona, scrie AFP preluat de agerpres.