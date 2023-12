ENTSO-E, rețeaua europeana a operatorilor de sisteme de transport de energie electrica, atrage atenția, in Perspectiva de iarna 2023-2024, ca sistemul energetic național din Romania poate avea probleme mari, in special din cauza alimentarii cu energie a Ucrainei și Moldovei. Și asta in contextul absenței producției in centralele solare și eoliene și a dispariției unor […] The post Alerta de risc. Alimentarea cu energie a Ucrainei și Moldovei vulnerabilizeaza Romania first appeared on Ziarul National .