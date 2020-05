Stiri pe aceeasi tema

- O minora de 17 ani, din Pitesti, este cautata la nivel national, dupa ce, miercuri seara, in timp ce se afla pe o strada din Pitesti, ar fi fost urcata cu forta intr-un autoturism, care ulterior ar fi plecat intr-o directie necunoscuta.

- Un accident grav de circulatie s-a produs sambata, in jurul orei 15:30 in comuna Dumbrava. O autospeciala de Politie in care se aflau 4 barbati a fost izbita de trenul personal nr. 16680. In urma impactului, un politist local, in varsta de 42 de ani si-a pierdut viata. In autoturism se mai aflau 2 jandarmi…

- Barbatul din județul Cluj, în vârsta de 79 de ani, care a decedat era confirmat cu COVID-19. "Persoana aflata la domiciliu decedeaza în drum spre spital în ambulanța", se precizeaza în informarea GCS. Barbatul avea condiții medicale pre-existente:…

- Noi detalii in cazul copilului de patru ani din Pitesti, mort in urma anesteziei facute la clinica stomatologica. Victor Costache, ministrul demis al Sanatatii, a anuntat prima serie de masuri pe care autoritatile le vor lua, pentru ca o astfel de tragedie sa nu se repete.

