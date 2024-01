Alertă de ninsori în România. Avertisment ANM de ultimă oră Alerta de ninsori in Romania. Vremea a luat-o razna deja din a doua parte a zilei de vineri și se pare ca sambata, in unele zone nu doar ca va fi frig, dar fenomenele extreme iau amploare. Elena Mateescu a vorbit despre ninsorile care lovesc Romania. Se anunța temperaturi scazute de asemenea. Doar in zona litoralului va fi ceva mai cald, insa in rest, este așteptata o vreme destul de rece. La munte vantul va sufla puternic, iar in Capitala este de așteptat sa se depuna un strat consistent de zapada. ANM, anunț despre valul de ninsori din Romania ”Intr-adevar regimul de temperaturi va scadea semnificativ.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Un nou episod de vreme geroasa si ninsoare va afecta Romania la sfarsitul acestei saptamani, dupa ce in zilele de joi si vineri vor fi temperaturi relativ ridicate. In Capitala se va ajunge chiar la minus 8 grade Celsius, iar vantul, chiar si moderat, va accentua senzatia de frig, anunta meteorologii.

- "In aceasta dimineața, am inregistrat cele mai coborate valori de temperatura din acest episod autentic de iarna, cu -19 grade la Negrești, -7 grade la București (Baneasa), -8 grade la Afumați.Vremea va fi rece și in urmatoarele zile. Astazi, contam pe maxime de cel mult -6 pana la 4 grade. De asemenea,…

- De Boboteaza nu am avut proverbialul ger. S-au inregistrat printre cele mai mari temperaturi din ultimii 65 de ani. In unele zone ale tarii, au fost chiar 17-18 grade Celsius. Vremea buna va fi inlocuita insa rapid de un vortex polar. Saptamana viitoare vom avea parte de ninsori, vant puternic iar temperatura…

- Gata cu vremea de primavara in mijloc de iarna. Elena Mateescu, meteorolog ANM, ne avertizeaza ca un val de ger urmeaza sa loveasca țara noastra. Saptamana viitoare se vor inregistra temperaturi de minus 10, pana la minus 15 si chiar minus 20 de grade Celsius, in conditiile patrunderii unei mase de…

- Ninsori și ger: Vremea se schimba din 7 ianuarie. Elena Mateescu, directorul ANM anunța temperaturi de pana la minus 20 de grade Vremea se schimba radical in Romania. Incepand de duminica 7 ianuarie un val de aer polar va aduce un episod de frig in țara noastra. Saptamana viitoare se vor inregistra…

- Elena Mateescu, meteorolog ANM, a vorbit la Realitatea PLUS despre temperaturile anormale inregistrate astazi dar și despre valul de aer polar care ar urma sa intre in țara noastra chiar in urmatoarele zile."Astazi, o zi mai calda decat in mod obișnuit, temperaturile maxime se vor incadra intre 5-17…

- Vremea va fi mai calda decat in mod obisnuit in noaptea dintre ani in cea mai mare parte a tarii. Primele ninsori sunt asteptate pe 1 si 2 ianuarie, dar numai la altitudini de peste 2.500 de metri, potrivit estimarilor meteorologilor.In Capitala, temperaturile maxime vor atinge duminica 12 grade, precum…