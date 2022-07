Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a declarat joi pentru AFP ca se asteapta la "niveluri ridicate" de cazuri de COVID-19 in aceasta vara, in Europa si a facut apel la monitorizarea indeaproape a virusului dupa o triplare a cazurilor zilnice in ultima luna.

- Peste doua milioane de persoane au decedat din cauza COVID-19 in Europa, regiune care a fost pentru mult timp epicentrul pandemiei, a anuntat joi Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), potrivit AFP, citata de Agerpres .”O etapa devastatoare a fost depasita intrucat numarul deceselor asociate COVID-19…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii considera ca Europa se afla intr-un moment important in lupta impotriva problemelor de sanatate mintala, in contextul pandemiei de coronavirus si a razboiului din Ucraina, informeaza agentia DPA. "Regiunea noastra trece prin framantare si schimbare extinse", a declarat…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii OMS avertizeaza ca Europa se afla intr un moment important in lupta impotriva problemelor de sanatate mintala, in contextul pandemiei de COVID 19 si a razboiului din Ucraina.Hans Kluge, directorul biroului regional pentru Europa al OMS, este de parere ca UE trece prin…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a anuntat joi ca se pregateste pentru posibile atacuri chimice in Ucraina, relateaza agentia Reuters. „Date fiind incertitudinile actualei situatii, nu exista nicio asigurare ca razboiul nu se va inrautati”, a declarat Hans Kluge, directorul regional al OMS Europa, in…