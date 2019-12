Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, luni, prognoza meteo pe doua saptamani. Afla, din materialul urmator, cum va fi vremea, in fiecare regiune a țarii, in intervalul 2 – 15 decembrie 2019. BANAT Intervalul va debuta cu vreme rece, mai ales in cursul nopților, astfel ca se vor inregistra…

- Meteorologii anunța ca vremea se va raci in urmatoarele doua saptamani in toata țara. Va fi mai frig in zilele ce urmeaza, insa in primele zile ale lunii noiembrie se anunța o incalzire a vremii, cu temperaturi maxime de 19 grade in Banat. Temperaturile minime vor avea valori de minus 2 grade in Transilvania,…

- Vremea va fi frumoasa si deosebit de calda la orele amiezii. Dimineata va fi ceata pe arii extinse in est si sud est unde sunt si conditii de burnita, informeaza Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Prognoza meteo in țara Vremea va fi frumoasa si deosebit de calda la orele amiezii. Dimineata…

- Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat prognoza meteo valabila pentru perioada 14-27 octombrie. Meteorologii sustin ca, cu usoare variatii de la o zi la alta, intervalul 14 – 21 octombrie va fi caracterizat de temperaturi diurne cu mult mai ridicate decat cele specifice perioadei, inregistrandu-se…

- Vremea se va menține și in Capitala deosebit de rece pentru aceasta perioada din an, cu temperaturi maxime de 13-15 grade Celsius și cu intervale de ploaie slaba mai ales duminica, anunța Administrația Naționala de Meteorologie, intr-o prognoza speciala pentru București, relateaza mediafax.Pana…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o infomare meteorologica de vreme deosebit de rece, ninsori la munte si precipitatii mixte in zonele subcarpatice, valabila de duminica, de la ora 12.00 si pana marti dimineata, la ora 10.00. Meteorologii avertizeaza ca pana marti dimineata, vremea…

- Meteorologii au emis o informare de ploi pentru toata tara, valabila de miercuri seara pana vineri dimineata. De joi, de la ora 18.00, pana vineri la 09.00, temporar, va ploua in toata tara, a transmis Administratia Nationala de Meteorologie.