Alertă de anaconda! Șarpele, căutat într-un lac din Germania Autoritatile din Germania se afla in cautarea unui exemplar de anaconda galben de trei metri lungime, care a ajuns intr-un lac din apropiere de Dusseldorf, a anuntat miercuri un oficial din cadrul municipalitatii, citat de agentia DPA. Sarpele, care fie a fost eliberat intentionat, fie a scapat din locul in care era inchis, a fost observat initial in zona unui lac din Meerbusch, in urma cu sase zile. Exemplarul de anaconda a fost vazut din nou marti de un barbat care iesire la plimbare cu barca, a indicat purtatorul de cuvant al primariei localitatii. O echipa din cadrul departamentului… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

