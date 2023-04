Stiri pe aceeasi tema

- Centrul comercial Mega Mall din Sectorul 2 al Capitalei a fost evacuat luni seara, dupa ce polițiștii au fost alertați cu privire la amplasarea unei bombe in interiorul complexului, scrie G4Media.ro, citand un comunicat al Poliției București.Zeci de pompieri și polițiști s-au deplasat la fața locului,…

- Apelul la 112 a venit luni seara, in jurul orei 22.00.Complexul comercial a avut, luni, program normal de funcționare, respectiv pana la orele 23:00, in cinematograf și hipermarket.Potrivit informațiilor G4Media, au fost evacuate persoanele care se mai aflau in mall, cele mai multe in salile de cinema.„Astazi,…

- Un barbat a sunat la poliție sa anunțe ca are o bomba sub masina, iar doi polițiști de la Secția 23 din Capitala nu au chemat pirotehniștii. Acum, atat dispecerul cat și și ofițerii sunt cercetați de Serviciul Control Intern al Politiei Capitalei. „Cu privire la informatiile vehiculate in spatiul public…

- O profesoara de la Colegiul Național Ion Creanga din București a fost ințepata in gat cu un cuțit de elev de 16 ani, in timpul orelor de curs, informeaza G4media , care citeaza surse judiciare. Incidentul a avut loc la ora de limba japoneza. Elevul este clasa a 10-a. Profesoara in varsta de 26 de ani…

- Incidentul a avut loc pe o strada din Sectorul 2 al Capitalei, acolo unde un barbat a fost lovit cu un obiect contondent de un alt sofer. Politistii l-au gasit imediat pe agresor, l-au condus la audieri, acolo unde a fost deschis si un dosar penal pe numele sau sub aspectul savarsirii infractiunii de…

- O femeie a murit, luni, dupa ce a cazut de la etajul unui imobil din Sectorul 5 al Capitalei. Politistii si procurorii au deschis o ancheta pentru a stabili ce s-a intamplat. ”La data 20 februarie 2023, in jurul orei 14.00, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Sectia 17…

- O femeie insarcinata a fost accidentata grav pe o trecere de pietoni, pe strada Gura Caliței, din Sectorul 3 al Capitalei. Șoferul a fugit de la locul accidentului. O femeie insarcinata a fost accidentata grav de un șofer in timp ce traversa strada pe o trecere de pietoni. Incidentul s-a produs in Capitala,…