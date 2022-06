Ministerul Afacerilor Externe din Taiwan a emis miercuri, 22 iunie, o declarație sfidatoare in care refuza sa-și cedeze suveranitatea in fața „marelui batauș”, dupa ce China a trimis 29 de avioane militare in zona sa de identificare a apararii aeriene (ADIZ). Marți seara, Ministerul taiwanez al Apararii a anunțat ca 29 de aeronave ale Forțelor […] The post Alerta! China trimite 29 de avioane langa Taiwan. Taipei: „Nu ne vom preda marelui batauș” first appeared on Ziarul National .