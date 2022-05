Stiri pe aceeasi tema

- Ca parte a raspunsului de solidaritate al UE la conflictul din Ucraina, Comisia a prezentat astazi, 12 mai, un set de acțiuni menite sa ajute Ucraina sa iși exporte produsele agricole. In urma invadarii Ucrainei de catre Rusia și a blocadei porturilor ucrainene, cerealele și alte produse agricole ucrainene…

- „Sunt aici, impreuna, cu un scop clar – sa sprijinim poporul ucrainean, care, dand dovada de curaj, lupta impotriva agresorului si isi apara libertatea. Ne aflam acum in cea de a 10-a saptamana de invazie brutala a Ucrainei de catre Rusia. 10 saptamani in care Uniunea Europeana a sprijinit ferm Ucraina.…

- Ungaria nu poate sprijini cel de-al șaselea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene impotriva Moscovei in forma sa actuala, inclusiv un embargo asupra importurilor de țiței rusesc, a declarat vineri premierul Viktor Orban, la radioul de stat, citat de Reuters.Orban a declarat ca actuala propunere a…

- Mai multe explozii puternice au fost auzite, in noaptea de joi spre vineri, la Kiev, unde ulterior situatia a revenit la normal, dar si la Herson. Alerta de atac aerian a fost pe intregul teritoriu al Ucrainei. Parlamentarul ucrainean Lesia Vasilenko a scris pe Twitter ca a auzit trei explozii "una…

- Aceasta propunere vine in completarea asistentei umanitare pe care UE o acorda persoanelor care fug din Ucraina, mai ales in cursul calatoriei lor prin Uniune, si este pe deplin coerenta cu acquis-ul UE in materie de azil si cu actiunea externa a Uniunii, potrivit sursei citate. De la inceputul invaziei…

- Doua milioane de oameni, jumatate dintre ei copii, au fugit din Ucraina în mai putin de doua saptamâni de când Rusia a pornit invazia împotriva acestei tari, transmite news.ro, citând oficiali ucraineni. Este cea mai grava criza a refugiatilor din Europa de la…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, spune ca exista informații credibile conform carora Rusia țintește civilii din Ucraina și a cerut Moscovei sa puna capat conflictului. Stoltenberg a adaugat ca invazia Rusiei provoaca suferințe ingrozitoare și ca impactul umanitar este devastator. „Foarte…

- Luptele dintre fortele ruse si ucrainene au continuat duminica in cea de-a patra zi a invaziei ruse a Ucrainei, capitala ucraineana Kiev si zona inconjuratoare devenind un front de lupta major in razboi.