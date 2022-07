Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Urtoi, consilier al ministrului Transporturilor, sustine ca, daca in 2024 nu se va lucra la tronsoanele de autostrada Pascani-Suceava si Targu Neamt-Letcani-Ungheni, iesenii ii vor fugari pe candidatii in alegeri prin oras. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Catalin Urtoi, consilier al ministrului Transporturilor, sustine ca, daca in 2024 nu se va lucra la tronsoanele de autostrada Pascani-Suceava si Targu Neamt-Letcani-Ungheni, iesenii ii vor fugari pe candidatii in alegeri prin oras. Urtoi a scris, luni seara, pe Facebook ca a trecut doar un an si jumatate…

- Urtoi a scris, luni seara, pe Facebook ca a trecut doar un an si jumatate de la ultimele alegeri, iar unii politicieni se gandesc deja la candidaturile din 2024. “Avem atatea proiecte in derulare pe infrastructura rutiera din Moldova si atatea probleme nerezolvate, incat nu stiu cum de altii mai au…

- Catalin Urtoi, consilier al ministrului Transporturilor, sustine ca CNAIR trebuie sa gaseasca o solutie juridica pentru finalizarea studiului de fezabilitate pe tronsonul Targu Mures - Targu Neamt din autostrada A8, el afirmand ca societatea civila nu mai are rabdare si pot aparea nemultumiri majore…

- Contractul pentru revizuirea Studiului de Fezabilitate și Proiect Tehnic a fost semnat in aprilie 2021 pentru 58 de milioane lei, cu termen de 12 luni pentru SF și 12 luni pentru Proiect Autorizație Construire respectiv Proiect Tehnic de Execuție. Totuși, contractul nu va fi derulat conform calendarului…

- Liderul PNL Iasi, deputatul Alexandru Muraru, ii cere public ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, sa clarifice termenii de executie pentru autostrada A8 Ungheni - Iasi - Targu Mures, dupa ce in spatiul public au aparut informatii contradictorii privind unele intarzieri aparute la acest proiect,…

- CFR S.A va demara, in regie proprie, un program de reparatii la mai multe linii de cale ferata cu ecartament larg si cu ecartament normal, din statiile de frontiera Vicsani (SRCF Iasi) si Halmeu (SRCF Cluj), a anuntat miercuri ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, pe pagina sa de Facebook. ‘Aceste…