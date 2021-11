”Demolatorul Mușat și primarul Mihaiu de la 2, de mana la DNA” ! Din nou! Pentru ca, așa dupa cum dezvaluiam și la depunerea plangerii penale impotriva avocatului securist Gheorghe Mușat și a primarului userist al Sectorului 2, procurorii anticorupție aveau la dispoziție un dosar beton. Astfel ca ancheta nu avea cum sa nu fie […] The post ALERTA! Avocatul lui Iohannis, chemat la DNA! first appeared on Ziarul National .