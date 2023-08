ALERTĂ! Arde Parcul IOR de Capitală VIDEO Un incendiu violent a izbucnit in Parcul IOR din Capitala, in partea retrocedata. Pentru moment nu se cunosc detalii cu privire la motivul izbucnirii incendiului. ”Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la vegetația uscata din parcul IOR, pe o suprafața de aproximativ 4000 mp. Acționeaza 4 autospeciale de stingere. In acest moment incendiul este localizat. Nu sunt victime”, a declarat Daniel Vasile, purtator de cuvant ISU București-Ilfov. Incendiul are loc in zona retrocedata, cea pentru care se lupta comunitatea sa o pastreze parc, acolo unde au mai incercat taieri ilegale și otravirea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii Bucureștiului inca nu au scapat de vremea sufocanta. Pana duminica seara, Capitala este sub cod de canicula. Vremea va fi caniculara in Bucuresti, in urmatoarele zile, maximele termice urmand sa ajunga la 37 de grade Celsius, conform prognozei speciale emise, miercuri, de Administratia Nationala…

- Alerta in Capitala dupa ce i explozie a avut loc duminica intr-un apartament la etajul trei al unui bloc de pe Șoseaua Berceni. 40 de persoane fiind evacuate. Potrivit ISU București – Ilfov, pompierii intervin pe Șoseaua Berceni, unde s-a produs o explozie la un apartament cu doua camere, la nivelul…

- Pompierii au intervenit, miercuri dupa-amiaza, la un incendiu izbucnit pe strada Intrarea Sectorului din zona Muncii, Sectorul 3 din Bucuresti. Trei persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, informeaza News.ro.UPDATE ora 17.00. Incendiul a fost localizat, iar pompierii acționeaza pentru lichidarea…

- Incendiu puternic, miercuri, in București, unde arde acoperișul a trei case din zona Piața Muncii din Sectorul 3 al Capitalei. In urma intervenției autoritaților, doua persoane au fost evacuate in siguranța. Din pacate, alte doua persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale urgente, una suferind arsuri,…

- Trei case ard, miercuri dupa-amiaza, in Bucuresti, intr-un incendiu in urma caruia doua persoane au solicitat ingrijiri medicale, anunta ISU Bucuresti Ilfov. Potrivit sursei citate, incendiul s-a produs pe intrarea Sectorului din Bucuresti. „Incendiul se manifesta la nivelul acoperisului a trei case.…

- Valul de caldura persista și pe finalul acestei saptamani, in cateva zone din țara. Meteorologii au emis, vineri dimineața, o atenționare COD GALBEN de canicula, sub incidența careia se afla și Capitala. Atenționarea COD GALBEN, transmisa de la nivelul Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM),…

- ISU București-Ilfov a avut duminica 11 intervenții in Capitala pe durata Codului galben de vreme rea. O femeie de 82 de ani a fost ranita in Parcul IOR de un copac care a cazut.Ca urmare a fenomenelor meteo, pe durata codului galben, pompierii au avut 11 intervenții in București. Acestea au constat…

- Meteorologii au transmis informații de ultima ora, sub forma unor avertizari. A fost emis inclusiv un COD ROȘU de averse torențiale și abundente, pentru cinci județe. Astfel, Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni dimineața, o avertizare COD GALBEN de instabilitate atmosferica temporar…