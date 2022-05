Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile vor fi mai coborate decat normalul acestei perioade, pana in 25 aprilie, iar apoi se va incalzi și temperaturile vor ajunge la valori normale și chiar peste, se arata in prognoza pe patru saptamani, publicata marți de Administrația Naționala de Meteorologie, informeaza Mediafax.…

- Un val de aer polar loveste Romania, iar vremea se schimba radical in urmatoarele ore. Meteorologii anunța ca vremea se va raci considerabil si vor fi diferențe de pana la 18 grade intre zilele de sambata și duminica. Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca temperaturile vor fi scazute pana…

- Vremea se schimba de la o zi la alta, astfel ca, recent, Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de utlim moment! Zilele urmatoare, chiar inainte de Florii, Romania este acoperita de un val de aer polar. Iata ce temperaturi se vor inregsitra!

- Vremea se schimba, incepand cu orele urmatoare. Apar ploile și intensificarile vantului, in unele regiuni. De duminica, atrag atenția meteorologii, vremea va deveni deosebit de rece in toata țara. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a transmis, sambata, o informare meteo și doua mesaje de…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare de intensificari temporare ale vantului, manifestari de instabilitate atmosferica, vreme in racire accentuata, valabila in toata tara de sambata, ora 13:00, pana marti, la ora 9:00.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a prezentat prognoza de vreme pentru urmatoarele 4 saptamani, pana in 11 aprilie. Saptamana 14-20 martie Valorile termice vor fi mai coborate decat cele... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Vremea va fi deosebit de rece pe parcursul acestei saptamani, la nivelul intregii tari, insa dupa data de 14 martie, valorile termice vor fi in crestere, potrivit prognozei emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), valabila pentru perioada 7 - 20 martie.

- In urmatoarele zile, in București va ninge și va fi frig, anunța Administrația Naționala de Meteorologie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…