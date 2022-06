Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se schimba radical la noi in țara! Administrația Naționala de Meteorologie a facut recent o avertizare de ultim moment! Se anunța cod galben de ploi abundente, grindina și vijelii. Ce județe vor fi vizate.

- Vremea se schimba radical la noi in țara! Administrația Naționala de Meteorologie a facut recent un anunț de ultim moment! Se anunța cod galben de ploi torențiale, grindina și vijelii. Ce județe vor fi vizate.

- Administrația Nationala de Meteorologie a emis, marți, o atenționare cod galben care vizeaza ploi torențiale, grindina și vijelii in mai bine de jumatate de țara, inclusiv in județul Vrancea. Alerta meteo intra in vigoare astazi, la ora 12.00, și expira la ora 22.00. Sursa : Administrația Naționala…

- Vremea se anunța a fi capricioasa, in a doua zi a saptamanii, in cateva zone din țara, unde in orele urmatoare vor aparea manifestari asociate instabilitații atmosferice. In aceasta dimineața, meteorologii au emis o atenționare COD GALBEN, ce va fi valabila in intervalul 31 mai, ora 12 – 31 mai, ora…

- Vremea se anunța temporar instabila, vineri, in unele zone din țara, motiv pentru care meteorologii au emis o atenționare COD GALBEN. Atenționarea a intrat in vigoare vineri, 13 mai, la ora 12 și va fi valabila pana la ora 23 a acestei zile. Zonele aflate sub atenționarea COD GALBEN Conform informațiilor…

- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au emis o noua prognoza pentru perioada care urmeaza. Experții au indicat cod galben de furtuni pe teritoriul Romaniei. Care sunt zonele vizate chiar de azi? Fenomenele extreme urmeaza sa iși faca simțita prezența de la mijlocul saptamanii curente?…

- Se intoarce frigul in țara?! Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca vremea se va schimba radical și va fi cod galben de ploi torențiale, vijelii, dar și frig. Iata care sunt zonele din Romania cele mai afectate!

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare nowcasting de tip cod galben, valabila astazi, 22 martie, ora 08.00 22 martie, ora 20.00. In intervalul mentionat vantul va avea intensificari in Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei, precum si in sud vestul Moldovei, unde vor fi rafale…