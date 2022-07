Stiri pe aceeasi tema

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : ROSU Ziua/luna/anul: 30-06-2022 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : 30 iunie și 1 iulie; Zonele afectate : conform textului și harții; Fenomene : conform textelor; Mesaj : MESAJ 1 – ACTUALIZARE AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de…

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca joi vor fi averse torențiale și vijelii in 19 județe din sud-estul și centrul țarii. Specialiștii au emis avertizare de tipul cod galben de instabilitate atmosferica. Avertizarea va intra in vigoare la ora 14.00 și va fi valabila pana la ora 21.00.…

- Noua judete din vestul, nordul - vestul si centrul tarii se vor afla sub Cod portocaliu de canicula de miercuri pana vineri, potrivit unei avertizari emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Totodata, o atentionare Cod galben de canicula vizeaza restul tarii in acelasi interval.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis atenționari cod portocaliu de canicula! Meteorologii au emis un cod portocaliu de canicula in zilele de 29, 30 iunie si 01 iulie. Fenomene vizate: val de caldura persistent si disconfort termic accentuat. Zone afectate sunt vestul țarii, iar restul regiunilor…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un nou cod galben de vreme instabila și ploi The post Alerta meteo. Cod galben de fenomene extreme: vijelii, ploi torențiale și grindina – informare de vreme severa appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Alerta meteo. Cod galben de fenomene…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, astazi, 09 iunie, o noua atentionare meteo cod galben de vreme rea, valabila pentru mai multe judete. Interval de valabilitate este cuprins intre 9 iunie, ora 12.00 9 iunie, ora 21.00.Fenomene vizate sunt instabilitate atmosferica temporar accentuata.…

- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au emis o noua prognoza pentru zilele urmatoare. Meteorologii indica inundații in mai multe județe din țara. Afla care sunt zonele cele mai afectate de noile fenomene care pun stapanire pe aproape intreg teritoriul! Vremea se schimba de la un…

- Administrația Naționala de Meteorologie au emis, in aceasta dimineața, cod galben de ploi torențiale, vant puternic, dar și descarcari electrice. Ce județe se vor confrunta cu fenomene extreme in cursul zilei de astazi. Pana cand este valabila atenționarea meteorologilor. Cum va fi vremea la București.