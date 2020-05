Prima alerta a fost transmisa in data de 28 Aprilie 2020 pentru 4 tipuri de masti, cea de-a doua alerta a fost transmisa in data de 9 Mai 2020 pentru alte 7 noi tipuri de masti. si cea de-a treia alerta in data de 22 Mai 2020 pentru alte 6 noi tipuri de masti. Astfel numericul mastilor de protectie neconforme ajunge la 32. Aceste tipuri de produse care sunt achizitionate frecvent in aceasta perioada dificila de catre consumatori. 1. Numarul alertei: A12/007 (...)