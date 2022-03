Un lanț de magazine a retras de la vanzare un lot de banane din cauza reziduurilor de pesticide. Un alt magazin a retras de pe rafturi doua feluri de inghețata, din cauza prezenței oxidului de etilena, anunța Autoritatea Naționala Sanitar- Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA). „Va informam ca, urmare a depașirii valorilor admise de […] The post Alerta alimentara: banane cu pesticide și inghețata cu substanța cancerigena, retrase de pe piața appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .