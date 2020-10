ALERTĂ! A murit un membru CNA Radu Calin Cristea, membru al Consiliului National al Audiovizualului și personalitate a vietii culturale din Romania, a incetat din viața la varsta de 65 de ani, anunța CNA. Se cauta om la biscuiți! Salariul este de 44.000 de euro Radu Calin Cristea a devenit membru CNA in 2013. El a fost membru al Uniunii Scriitorilor, decorat cu Crucea Casei Regale a Romaniei. A obtinut Premiul de debut al Uniunii Scriitorilor (1984) si Marele Premiu "George Calinescu" (1985). Ingrijorare maxima! ARAFAT ne-a spus cat va dura valul doi! Radu Calin Cristea a fost, intre iunie 1995 si decembrie 2003, moderatorul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

