Legendary Entertainment a anuntat marti, pe Twitter, ca „Dune”, lungmetrajul SF regizat de Denis Villeneuve, va avea o continuare. Warner Bros. va distribui filmul si il va finanta, desi Legendary este principala sursa financiara din spatele filmului si detine drepturile de ecranizare a cartii lui Frank Herbert, potrivit Variety, preluata de News.ro. Filmul va rula doar in cinematografe si Legendary va capata forta dupa ce „Dune” a fost lansat simultan in cinematografe si pe HBO Max saptamana trecuta. Strategia Warner Bros. impusa de pandemie, a dus la un scandal cand a fost anuntata in 2020.…