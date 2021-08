Alergiile sezoniere și praful din casă – cum ne afectează, cum le prevenim? Alergiile sezoniere afecteaza din ce in ce mai multe persoane, copiii, adolescenții și tinerii fiind cu precadere vizați de simptomele și complicațiile acestora. Pe langa alergenele din exterior, exista și alergene in interiorul casei, ambientul in care ne petrecem cea mai mare parte a timpului, potrivit CSID . Cei mai comuni factori alergeni de la interior sunt acarienii din praful de casa, care sunt frecvent implicați in patologia rinitei alergice, dar si a astmului si a conjunctivitei alergice, sporii de mucegai și epiteliile de animale. Pentru a reduce simptomatologia alergica, trebuie sa… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

