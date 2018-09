Stiri pe aceeasi tema

- MOL Romania și Fundația Pentru Comunitate au anunțat cea de-a 10-a ediție a Programului MOL pentru sanatatea copiilor, adresat organizațiilor non-guvernamentale care deruleaza proiecte de terapie prin arta sau terapie emoționala pentru copiii cu nevoi speciale. Inscrierile la concursul de proiecte sunt…

- Un baiat, in varsta de sapte ani, din Marea Britanie, se afla in stare grava, dupa ce a facut toxiinfectie alimentara in timp ce se afla cu familia in Egipt. Baiatul s-a confruntat cu sepsis,...

- Administratia ploiesteana vrea sa atraga fonduri europene, pentru un proiect discutat de peste un deceniu care propune crearea unei noi legaturi rutiere intre Gara de Vest si Gara de Sud si reconfigurarea aproape totala a zonelor din dreptul celor doua gari. Consiliul Local a aprobat, in sedinta de…

- Deputatul Andreea Cosma s-a prezentat, miercuri, la sediul Parchetul General, pentru a depune o noua plangere prin care solicita extinderea urmaririi penale in cazul fostului sef al DNA Ploiesti, Lucian Onea. Cosma a mai precizat si ca Mircea Negulescu ar fi primit favoruri de la inculpati.

- Sambata, 28 iulie a.c., a avut loc Finala Concursului Național de Tinere Talente ”ALLEGRIA” – Ediția a V-a, la Teatrul Elisabeta din București. Marele Trofeu a fost caștigat de un tanar foarte...

- Deputatul PSD, Andreea Cosma, va face plangere penala impotriva procurorului Lucian Onea, dupa ce in presa au aparut stenograme video cu audierile la care au participat Andreea Cosma și Vlad Cosma.Citește și: VIDEO - STENOGRAME INCENDIARE: Andreea și Vlad Cosma ii explica lui Onea abuzurile…

- Aproximativ 200 de persoane s-au mobilizat pe retelele de socializare in ultimele 3 zile pentru a da o sansa la viata unui baietel din Fetesti. Rares Ivan, in varsta de aproape 5 ani, a fost diagnosticat, in urma cu 2 ani, cu autism atipic. Pentru a avea o viata normala, copilul, care inca nu vorbeste,…

- Fotbalist, pe teren mare, la campioana ediției 2017-2018 a Ligii A Prahova, CS Blejoi, finalist in ultimul act al fazei locale a Cupei Romaniei și perdant al barajului de promovare in Liga a III-a, cu aceeași echipa, Vlad Badea a acceptat o noua provocare in… minifotbalul ploieștean. Din aceasta vara,…