- Opozantul rus Aleksei Navalnii le-a multumit vineri pilotilor avionului in care i s-a facut rau dupa otravirea cu Noviciok si medicilor care i-au acordat primul ajutor dupa aterizare, fiind convins ca toti acestia i-au salvat viata, consemneaza agentia EFE potrivit Agerpres. ''Pilotii si primii medici…

- Opozantul rus Alexei Navalnii, externat miercuri de la clinica Charite din Berlin, unde a fost tratat dupa o presupusa otravire cu un agent neurotoxic de tip Noviciok, a anuntat ca va avea nevoie de multa recuperare, informeaza AFP, potrivit Agerpres."Planul ramane simplu: sa merg la un kinetoterapeut…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii cere Rusiei sa-i returneze hainele pe care le purta atunci cand a intrat in coma, luna trecuta, și acuza Moscova ca reține probe "vitale" in dosarul sau, scrie Reuters .

- Membrii din echipa lui Aleksei Navalnii au postat un videoclip pe contul de Instagram al acestuia , in care spun ca opozantul rus ar fi fost otravit cu noviciok in camera de hotel, nu la aeroport, cum se credea inițial, dupa ce au gasit urme ale agentului neurotoxic in sticlele de apa de acolo.

- Membrii din echipa lui Aleksei Navalnii au postat un videoclip pe contul de Instagram al acestuia, in care spun ca opozantul rus a fost otravit cu noviciok in camera de hotel, nu la aeroport, cum se credea inițial.

- Liderul opoziției din Rusia, Aleksei Navalnii, a postat o fotografie de pe patul de spital din Berlin, unde se recupereaza dupa ce a fost otravit cu o neurotoxina, in timpul unei calatorii dinspre Siberia spre Moscova, in luna august.Criticul lui Vladimir Putin a dat primul semn de viața, la aproape…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii a facut progrese in procesul de recuperare dupa otravirea cu agentul neurotoxic din clasa Noviciok si acum poate vorbi din nou, a relatat joi revista Der Spiegel, citeaza Agerpres.

- Opozantul rus Aleksei Navalnii a fost otravit cu noviciok, un agent neurotoxic, acuza Guvernul German, transmite BBC News, potrivit news.ro.Teste toxicologice arata ”fara echivoc proba” unui agent neurotoxic din grupul noviciok, a anuntat Belinul. Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana…