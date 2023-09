Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, pleaca joi, 14 septembrie, intr-o noua vizita in Rusia, unde se va intalni vineri, 15 septembrie, cu omologul sau rus Vladimir Putin pentru a discuta chestiuni regionale si internationale, a anuntat agentia de presa belarusa Belta , citata de Agerpres .…

- Conducatorul nord-coreean Kim Jong Un dorește "un dialog diplomatic la nivel inalt" in Rusia cu presedintele Vladimir Putin pentru a discuta despre vanzarea de arme produse de Coreea de Nord catre Rusia, a indicat luni Casa Alba

- Visurile de expansiune ale Vladimir Putin incepute cu razboiul din Ucraina acum mai mult de 17 luni, nu se opresc aici. Președintele rus și-a pus in mișcare un complot de temut impotriva unei noi ținte din Europa. Oficiali de la Varșovia afirma ca Rusia vrea sa destabilizeze Polonia, impingand propaganda…

- Presedintele rus Vladimir Putin a estimat sambata ca principalul obiectiv al acordului privind cerealele ucrainene, care expira pe 17 iulie, nu a fost atins, in cursul unei convorbiri telefonice cu omologul sau sud-african Cyril Ramaphosa, relateaza AFP, relateaza Agerpres."Vladimir Putin a subliniat…

- Presedintele rus Vladimir Putin se va deplasa in China in urmatoarele luni pentru a se intalni cu omologul sau chinez, Xi Jinping, care a vizitat Moscova in martie, pentru a profita de dinamica buna a legaturilor, a anuntat miercuri Kremlinul, potrivit EFE, citata de Agerpres.

- Ambasada Belarusului in Olanda, la Haga, a fost atacata in noaptea de sambata spre duminica, incidentul soldandu-se cu geamuri sparte si graffiti pe fatada, transmite EFE. Potrivit televiziunii publice olandeze NOS, trei ferestre au fost sparte si au fost realizate graffiti cu texte precum „Luka Terrorist”,…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko, principalul aliat al lui presedintelui rus Vladimir Putin, anunta marti ca a ordonat armatei belaruse "sa fie pregatita de lupta", dupa izbucnirea rebeliunii grupari paramilitare ruse Wagner in Rusia, relateaza AFP. "Am dat toate ordinele pentru ca armata (belarusa)…

- Președintele rus, Vladimir Putin, l-a informat sambata pe președintele belarus, Aleksander Lukașenko, cu privire la situația din Rusia, potrivit unui mesaj postat pe canalul oficial Telegram al președinției din Belarus.Presedintele rus Vladimir Putin, care se confrunta cu o revolta a grupului paramilitar…