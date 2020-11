#alegeriSUA/FBI examinează o serie de misterioase apeluri telefonice la care un robot îi îndeamnă pe americani să stea acasă de alegeri Biroul federal de investigatii al SUA (FBI, politia federala) examineaza o serie de misterioase apeluri telefonice la care un robot ii indeamna pe americani sa stea acasa in ziua alegerilor, a afirmat marti un responsabil al Ministerului securitatii interne, citat de Reuters. Oficiali locali au tras semnale de alarma in legatura cu cel putin doua astfel de campanii de apel automate, ale caror origine si scop exact nu sunt clare. Experti contactati de Reuters s-au declarat contrariati de una din aceste campanii in care oamenilor li se cere sa ramana in case, dar nu este mentionat in mod explicit… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

