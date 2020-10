alegeriSUA: Zece milioane de americani au votat deja

Stiri pe aceeasi tema

- A doua dezbatere intre Donald Trump si Joe Biden, prevazuta initial joi, a fost anulata de comisia independenta insarcinata cu organizarea lor, a facut cunoscut aceasta vineri, scrie AFP. Dupa anuntul testului pozitiv la COVID-19 al presedintelui american, comisia a transformat aceasta…

- Americanii se grabesc sa voteze inainte de alegerile din 3 noiembrie intr-un ritm fara precedent, indicand o prezenta record la scrutinul prezidential in care candideaza presedintele republican Donald Trump si democratul Joe Biden, relateaza Reuters.

- Americanii se grabesc sa isi exprime optiunea la alegerile prezidentiale din noiembrie intr-un ritm fara precedent, releva datele privind votul anticipat, ceea ce indica o posibila participare totala record pentru cursa dintre presedintele republican Donald Trump si candidatul democrat Joe Biden,…

- Miliardarul Mike Bloomberg va cheltui cel putin 100 de milioane de dolari pentru a sustine campania candidatului democrat Joe Biden in Florida, un stat-cheie in alegerile prezidentiale din SUA, a apreciat duminica anturajul lui pentru cotidianul american Washington Post, informeaza luni AFP, preluata…

- Miliardarul Mike Bloomberg va cheltui cel putin 100 de milioane de dolari pentru a sustine campania candidatului democrat Joe Biden in Florida, un stat-cheie in alegerile prezidentiale din SUA, a apreciat duminica anturajul lui pentru cotidianul american Washington Post, informeaza luni AFP.…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a sugerat miercuri ca alegatorii din statul Carolina de Nord ar trebui sa voteze de doua ori in alegerile din noiembrie, o data in persoana si o data prin corespondenta, pentru a se asigura ca votul lor a fost luat in calcul, informeaza joi Reuters. "Deci,…

- Potrivit jurnaliștilor de la Europa Libera, in Statele Unite, unde se inregistreaza cel mai numar de cazuri - 3,9 milioane, președintele Donald Trump ca „probabil, din pacate, situația se va inrautați inainte de se imbunatați". Statele Unite sunt urmate de Brazilia (2,1 milioane), India (1,1 milioane),…

- Pandemia de COVID-19 continua sa se agraveze in SUA cu o viteza exponentiala, cu doua recorduri inregistrate intr-o saptamana, dar introducerea unor obligatii precum portul mastii se loveste de rezistenta alesilor si a cetatenilor in numele libertatii individuale, relateaza AFP. Aproape jumatate…