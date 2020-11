Stiri pe aceeasi tema

- ​Victoria lui Joe Biden la alegerile prezidențiale în statul-cheie Pennsylvania a fost certificata oficial marți, un nou revers pentru președintele în funcție Donald Trump, dupa validarea, cu o zi în urma, a victoriei rivalului sau democrat și în statul-cheie Michigan, relateaza…

- Victoria democratului Joe Biden in statul-cheie Michigan a fost validata oficial luni, un nou revers pentru Donald Trump, care refuza inca sa accepte infrangerea in alegerile prezidentiale din 3 noiembrie, relateaza AFP. O comisie a validat rezultatele in acest stat cu 16 electori si unde Joe Biden…

- Candidatul democrat Joe Biden va caștiga alegerile din Statele Unite și va devenit al 46-lea președinte al țarii, conform predicțiilor CNN. Joe Biden a ajuns la 273 de voturi dupa ce a obținut victoria in statul Pennsylvania, conform CNN. Joe Biden a caștigat statul Pennsylvania cu o diferența de aproximativ…

- Joe Biden este noul președinte al SUA. Trei organizații majore, CNN, AP și The New York Times, au anunțat ca democratul l-a invins pe Donald Trump, dupa ce a caștigat statul Pennsylvania. A obținut astfel 273 de electori, peste cei 270 necesari pentru a ajunge la Casa Alba. Anunțul este o estimare a…

- Candidatul democrat in algerile prezidențiale din Statele Unite, Joe Biden, l-a depașit pe Donald Trump in statul-cheie Georgia, fiind foarte aproape de victoria in cursa pentru Casa Alba. Numaratoarea voturilor nu s-a incheiat inca, iar Donald Trump trebuie sa obțina victoria in statul Georgia pentru…

- Presedintele republican in exercitiu, Donald Trump, a castigat in statul-cheie Texas, bastion republican si al doilea stat in privinta numarului de mari electori, astfel ca avansul democratului Joe Biden a fost redus, relateaza Fox News si NBC News, preluate de AFP si DPA. Cei 38 de mari electori obtinuti…

- Cursa electorala din Statele Unite este mai stransa decat par sa indice sondajele de opinie la nivel national, arata sondaje Reuters/Ipsos in state cheie, conform unor rezultate anuntate saptamana aceasta. Sondajele efectuate online in sase state la inceputul lui septembrie arata ca presedintele in…

- Cursa electorala din Statele Unite este mai stransa decat par sa indice sondajele de opinie la nivel national, arata sondaje Reuters/Ipsos in state cheie, conform unor rezultate anuntate saptamana aceasta, potrivit Agerpres. Sondajele efectuate online in sase state la inceputul lui septembrie arata…