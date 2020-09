#alegeriSUA Trump revine cu noi declaraţii controversate, după ce le-a sugerat americanilor să voteze de două ori Presedintele american Donald Trump a afirmat joi ca oamenii care voteaza prin posta trebuie sa mearga la sectiile de votare pentru a se asigura ca votul lor a fost numarat, la o zi dupa remarcile controversate in care le-a sugerat oamenilor sa voteze de doua ori - prin posta si in persoana, relateaza dpa. "Pentru a fi siguri ca votul dvs. conteaza si este numarat, semnati si trimiteti buletinul prin posta cat mai curand posibil", a scris Trump pe Twitter. "In ziua votului, mergeti la sectia de votare pentru a vedea daca votul trimis prin corespondenta a fost inregistrat. Daca a fost inregistrat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

