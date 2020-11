Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, la ora 4:00, ora Bucureștiului. s-aui inchis sectiile de votare in 14 state, care totalizeaza 156 de voturi ale colegiului electoral. Arizona, Colorado, Minnesota și Wisconsin sunt statele in joc. Arizona, Minnesota și Wisconsin vor fi atent urmarite in cursa prezidențiala, iar democrații…

- Sectiile de votare din statele Florida si Pennsylvania, doua dintre cele mai disputate state in acest scrutin prezidential, s-au inchis, transmite dpa. Florida, cu 29 de electori si Pennsylvania, cu 20 de electori, sunt considerate printre statele ale caror rezultate pot influenta in mod…

- Sectiile de votare s-au inchis in sase state de pe coasta de est a Statelor Unite: Georgia, Indiana, Kentucky, Carolina de Sud, Vermont si Virginia, informeaza dpa. In aceste state, sectiile de votare s-au inchis marti, la ora locala 19:00 (00:00 GMT). Toate sectiile se vor inchide progresiv de la est…

- Primele sectii s-au inchis in unele zone din statele americane Kentucky si Indiana, in contextul in care ziua alegerilor se apropie de sfarsit, relateaza DPA. Sectiile de vot s-au inchis la ora locala 18.00, in partea de est a statelor Indiana si Kentucky. Pe Coasta de Est,…

- Candidatul democrat la presedintia SUA, Joe Biden, a votat anticipat miercuri in scrutinul pentru Casa Alba, in fieful sau din Wilmington, in statul Delaware, relateaza AFP. Dupa un scurt discurs despre pandemia de COVID-19, fostul vicepresedinte american, in varsta de 77 de ani, a mers sa voteze, in…

- S-au inchis secțiile de votare! La urne au fost așteptați peste 260.000 de bistrițeni. Și-au exprimat opțiunea….puțin peste jumatate din alegatori. AFLA detalii: Astazi au avut loc alegerile locale, in urma carora s-au oferit noi mandate de primari ai orașelor sau comunelor, s-au ales consiliile locale,…

- Cursa electorala din Statele Unite este mai stransa decat par sa indice sondajele de opinie la nivel national, arata sondaje Reuters/Ipsos in state cheie, conform unor rezultate anuntate saptamana aceasta. Sondajele efectuate online in sase state la inceputul lui septembrie arata ca presedintele in…

- Cursa electorala din Statele Unite este mai stransa decat par sa indice sondajele de opinie la nivel national, arata sondaje Reuters/Ipsos in state cheie, conform unor rezultate anuntate saptamana aceasta, potrivit Agerpres. Sondajele efectuate online in sase state la inceputul lui septembrie arata…