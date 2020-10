Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul republican Ted Cruz, fost candidat la Casa Alba, a avertizat vineri ca alegerile prezidentiale si parlamentare de la 3 noiembrie din Statele Unite s-ar putea transforma într-o "baie de sânge" de proportii istorice pentru republicani, daca electoratul va suferi în…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat joi ca se opune modificarii regulilor pentru viitoarele sale dezbateri cu Joe Biden, dupa un haotic prim duel televizat, noteaza AFP. Comisia insarcinata cu organizarea dezbaterilor electorale in Statele Unite a anuntat miercuri introducerea…

- Presedintele american, Donald Trump, a refuzat miercuri sa se angajeze la transferul pasnic al puterii în cazul înfrângerii la alegerile de la 3 noiembrie, atragându-si reactiile indignate din partea adversarului sau democrat, Joe Biden, dar si din propria tabara, noteaza AFP,…

- Ministrul american al justitiei, Bill Barr, a atacat violent miercuri "militantismul laic", responsabil in opinia sa de numeroase flageluri sociale in Statele Unite, noteaza AFP. Cu 40 de zile inainte de alegerile prezidentiale din SUA, in care religia va juca un rol central, Bill Barr, unul din stalpii…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, conduce detasat in fata lui Donald Trump in intentiile de vot ale electoratului latino-american pentru alegerile prezidentiale de la 3 noiembrie din Statele Unite, potrivit unui sondaj dat publicitatii marti, citat de AFP. Circa 65% din electoratul latino-american…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, a denuntat luni incidentele violente izbucnite in paralel cu manifestatiile impotriva rasismului, acuzandu-l in acelasi timp pe rivalul sau, Donald Trump, ca "pune paie" pe focul agitatiei sociale, scrie AFP. "A jefui nu inseamna a manifesta. A da foc nu…

- Donald Trump ar putea retrage Statele Unite din NATO daca obtine un nou mandat, afirma John Bolton, fost consilier prezidential pentru Siguranta Nationala, catalogandu-l drept o "anomalie" politica pe actualul lider de la Casa Alba, potrivit Mediafax."Donald Trump este o anomalie", a declarat…

- Alegerile prezidențiale din Statele Unite ar trebui amanate. De aceasta parere este actualul lider de la Casa Alba, Donald Trump, care a declarat, prin intermediul unei postari pe Twitter, ca se teme ca scrutinul ar putea fi fraudat.