- Aceasta acțiune al lui Jared Kushner vine in urma unei declarații a lui Trump. La cateva momente dupa ce CNN l-a proiectat ca președintele ales pe Joe Biden, Trump a zis ca fostul vice-președinte „se grabește sa se pozeze in mod fals ca invingator” și „cursa este departe de a se termina”. Un nou simptom…

- Ginerele și consilierul superior al lui Donald Trump, Jared Kushner, il sfatuiește pe președintele american sa renunțe la alegerile prezidențiale, dupa ce presa americana l-a proiectat pe Joe Biden ca fiind caștigator al scrutinului din 3 noiembrie, conform CNN. Acțiunea lui Jared Kushner vine la scurt…

- Avocatii presedintelui american in exercitiu Donald Trump vor sustine sambata o conferinta de presa la 11:30 ora locala (16:30 GMT) in orasul Philadelphia, statul Pennsylvania, unde continua numaratoarea voturilor, transmite EFE, iar AFP relateaza ca Trump a ajuns sambata dimineata la clubul sau…

- O femeie transgender, Sarah McBride, a fost aleasa marti in Senatul statului Delaware, in nord-estul SUA, o premiera in istoria politica a tarii, relateaza AFP, citata de Agerpres. „Am reusit. Am castigat alegerile”, a scris pe Twitter democrata, militanta cu experienta pentru drepturile persoanelor…

- Site-ul campaniei președintelui american Donald Trump a fost atacat, marți noapte, pentru scurt timp, potrivit presei straine. „Acest site a fost confiscat”, a fost mesajul care aparea pe donaldjtrump.com. „Lumea s-a saturat de stirile false raspandite zilnic de presedinte”, a continuat. Atacatorii…

- Președintele american Donald Trump, diagnosticat cu COVID-19, a fost externat dupa trei zile petrecute in spital și s-a intors la Casa Alba. Imediat ce a ajuns, Trump și-a scos masca, intr-un moment regizat, pentru a fi fotografiat de jurnaliști. El și-a pus masca in buzunar și așa a intrat in cladire,…

- Barack Obama sprijina candidatura democratului Joe Biden la președinție și doreste ca americanii sa il contacteze si sa ii comunice optiunile electorale. "Foarte bine, sa incercam ceva nou. Daca va aflați in Statele Unite, trimiteți-mi un mesaj la 773-365-9687. Vreau sa știu cum te descurci, ce crezi…

- Joe Biden este oficial contracandidatul lui Donald Trump la alegerile prezidențiale din data de 3 noiembrie. Acesta a fost nominalizat marți de Partidul Democrat pentru a intra in aceasta cursa, relateaza Agerpres.”Este onoarea vietii mele sa accept nominalizareaPartidul Democrat pentru functia de presedinte…