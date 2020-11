Stiri pe aceeasi tema

- Diva muzicii pop Beyonce si-a anuntat luni in mod oficial sprijinul pentru democratul Joe Biden in alegerile prezidentiale americane si a cerut un efort final in Texasul natal, un stat cheie in cursa pentru Casa Alba, relateaza EFE. Artista a postat luni un scurt video in care apare cu o masca pe care…

- Senatorul republican Mitt Romney, fost candidat la președinție în Statele Unite, l-a acuzat dur pe Donald Trump ca a contribuit la un climat politic „plin de ura” înainte de alegeri pe care lumea le urmarește „cu groaza”, în timp ce l-a menajat pe adversarul…

- Presedintele american urmeaza sa fie supus vineri unei vizite medicale - in direct pe postul Fox News, in cadrul emisiunii Tucker Carlson Tonight, la o saptamana dupa ce a fost testat pozitiv cu covid-19, relateaza News.ro Consultatia urmeaza sa fie realizata de doctorul Marc Siegel de la Universitatea…

- Presedinta democrata a Camerei Reprezentantilor din SUA, Nancy Pelosi, a anuntat joi ca va prezenta vineri o lege pentru crearea unei comisii cu scopul de a ancheta capacitatile lui Donald Trump de a conduce tara, liderul de la Casa Alba fiind in recuperare dupa imbolnavirea cu COVID-19, relateaza…

- Cotidianul american a publicat o ancheta jurnalistica, dupa ce si-a procurat date fiscale ”cu privire la peste 20 de ani” despre fostul magnat in domeniul imobiliar ”si sutele de societati din grupul sau” necotat pe piata. "Donald J. Trump a platit 750 de dolari impozit pe venit in anul in care a castigat…

- Seful diplomatiei turce, Mevlut Cavusoglu, a denuntat vineri "ignoranta flagranta" a presedintei Camerei Reprezentantilor din SUA, democrata Nancy Pelosi, care a mentionat Turcia printre tarile nedemocratice intr-o critica la adresa lui Donald Trump, relateaza AFP ,potrivit Agerpres. Liderul de la…

- Anthony Fauci, directorul Institutului american pentru Boli Infecțioase se afla pe lista realizata de TIME la categoria cei mai influenți oameni ai momentului. Anthony Fauci este una dintre cele mai cunoscute voci la nivel mondial in materie de Covid-19.Pe faimosul doctor din Statele Unite, care nu…