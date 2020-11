Stiri pe aceeasi tema

- Mii de americani au ieșit pe strazi in New York, Washington, Philadelphia. Atlanta și in alte orașe, dupa ce outlet-urile media au anunțat victoria lui Joe Biden in alegerile pentru președinția SUA.

- Directoarea de campanie a lui Joe Biden a declarat joi ca este increzatoare ca acesta va castiga alegerile din SUA si a caracterizat actiunile in instanta inaintate de presedintele Donald Trump drept "lipsite de fundament", relateaza dpa si AFP. "Donald Trump continua sa insiste cu o strategie…

- Ultimele date: 264 - 214 pentru Biden Procesul de vot pentru alegerea celui de-al 46-lea presedinte al Statelor Unite ale Americii a ajuns la final. Americanii au avut de ales intre presedintele in exercitiu, republicanul Donald Trump , care aspira la al doilea mandat , si candidatul Partidului Democrat, …

- Presedinta democrata a Camerei Reprezentantilor din Congresul SUA, Nancy Pelosi, a declarat ca Joe Biden se indreapta spre Casa Alba, chiar daca nicio sursa media nu estimeaza deocamdata ca el va fi castigatorul alegerilor, relateaza joi dpa. ''Poporul american a ales clar la urne…

- Candidatul democrat la alegerile prezidentiale americane Joe Biden si-a adjudecat miercuri victoria in statul-cheie Wisconsin, o infrangere pentru presedintele Donald Trump, care castigase in acest stat in fata lui Hillary Clinton in 2016, transmit agentia de presa Associated Press si postul de televiziune…

- Ministrul de externe britanic Dominic Raab a declarat miercuri ca relatiile dintre Regatul Unit si Statele Unite sunt "in mare forma" si si-a exprimat convingerea ca legaturile se vor consolida si mai mult, indiferent daca scrutinul prezidential american va fi castigat de republicanul Donald Trump sau…

- Alegerea președintelui SUA se face prin sufragiu universal indirect, adica americanii desemneaza, pe 3 noiembrie, un grup de mari electori, reuniți in cadrul cunoscutului „Colegiu Electoral”. Astfel se poate ajunge in situația in care președintele SUA nu are și cele mai multe voturi din partea populației.…

- Americanii se grabesc sa isi exprime optiunea la alegerile prezidentiale din noiembrie intr-un ritm fara precedent, releva datele privind votul anticipat, ceea ce indica o posibila participare totala record pentru cursa dintre presedintele republican Donald Trump si candidatul democrat Joe Biden,…