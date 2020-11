Stiri pe aceeasi tema

- "Acesta este o situatie foarte exploziva. Aceasta este o situatie care poate duce la o criza constitutionala in SUA, dupa cum just declara expertii. Si este ceva care trebuie sa ne preocupe foarte mult", a declarat Annegret Kramp-Karrenbauer la postul german de televiziune ZDF. Citeste si ALEGERI…

- Ministrul apararii german Annegret Kramp-Karrenbauer a apreciat miercuri ca situatia post-electorala din Statele Unite ale Americii este exploziva si s-a declarat ingrijorata ca aceasta ar putea duce la o criza constitutionala, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

- Americanii se prezinta marti la urne pentru a-si alege presedintele dupa o campanie acerba si divizanta, un scrutin in care actualul lider de la Casa Alba, republicanul Donald Trump, incearca sa depaseasca avansul pe care rivalul sau, democrat Joe Biden, il are in sondaje, si sa castige un nou mandat…

- Europa si SUA vor trebui sa lucreze concertat pentru a mentine forta Occidentului, a declarat luni la Berlin ministrul german al apararii, Annegret Kramp-Karrenbauer, inaintea alegerilor prezidentiale din SUA. ''Indiferent de rezultatul alegerilor, numai America si Europa actionand impreuna…

- Statele Unite ale Americii au inregistrat un nou record de cazuri de COVID-19 in 24 de ore. Aceasta țara a depasit, pentru prima oara de la debutul pandemiei, pragul de 90.000 de contaminari, potrivit unui bilant al Universitatii Johns Hopkins, relateaza AFP, citata de news.ro.America, unde pandemia…

- Generalul Salvador Cienfuegos Zepeda, fostul ministrul al Apararii al lui Enrique Pena Nieto, a fost arestat la Los Angeles, in California, dupa ce Agentia americana de lupta impotriva drogurilor (DEA) a emis un mandat de arestare pe numele acestuia, relateaza Reuters potrivit news.ro.O purtatoare…

- Senatorul republican Ted Cruz, fost candidat la Casa Alba, a avertizat vineri ca alegerile prezidentiale si parlamentare de la 3 noiembrie din Statele Unite s-ar putea transforma intr-o "baie de sange" de proportii istorice pentru republicani, daca electoratul va suferi in continuare de impactul puternic…

- In interventia sa, ministrul apararii nationale a punctat relatiile consistente existente la nivelul apararii intre Romania si Statele Unite ale Americii. Un subiect aparte dezbatut in videoconferinta a fost cel legat de dinamica mediului de securitate regional, respectiv la Marea Neagra. Ministrul…