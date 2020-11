Stiri pe aceeasi tema

- Managerul general si presedintele Facebook, Mark Zuckerberg, le-a spus angajatilor companiei ca Joe Biden va fi viitorul presedinte al SUA si a criticat presupusa dezinformare practicata de actualul lider de la Casa Alba, Donald Trump, privind falsificarea alegerilor, relateaza joi

- Batalia pentru Casa Alba dintre republicanul Donald Trump și democratul Joe Biden avanseaza pe fondul alegerilor umbrite de pandemie și de polarizarea profunda. In SUA, marile stații TV prezinta rezultatele parțiale bazate pe exit-poll-uri, in urma carora Donald Trump și-a anunțat deja victoria, creand…

- Donald Trump avea 70 de ani in ianuarie 2017, cand si-a preluat mandatul, devenind cel mai in varsta presedinte din istoria Statelor Unite, relateaza DPA, care face o trecere in revista a celor mai batrani lideri de la Casa Alba. Insa daca Joe Biden va castiga alegerile de marti, va depasi acest record.…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, a dat asigurari vineri ca latino-americanii, care reprezinta aproape 20% din populatia SUA, reprezinta viitorul tarii si a considerat ca este ridicol sa se continue cu politicile presedintelui si rivalului sau electoral Donald Trump, informeaza EFE.…

- Candidatul democrat la presedintia americana Joe Biden si-a sporit avansul fata de republicanul Donald Trump, actualul lider de la Casa Alba, cu mai putin de o luna inainte de alegerile prezidentiale din SUA, indica un sondaj publicat marti de CNN, transmite AFP. Cu 57% din intentiile…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, l-a acuzat duminica pe presedintele Donald Trump ca doreste sa instaleze rapid o judecatoare conservatoare la Curtea Suprema doar pentru a putea "elimina" programul de asigurare de sanatate Obamacare in plina pandemie, transmite France Presse. El a cerut…

- Casa Alba a anuntat joi ca Donald Trump va accepta rezultatul alegerilor prezidentiale din noiembrie, transmite Reuters. Cu o zi in urma, presedintele Statelor Unite refuzase sa se angajeze ca va accepta o eventuala infrangere in confruntarea cu candidatul democrat, fostul vicepresedinte…

- Presedintele republican american Donald Trump, care candideaza pentru un nou mandat, a salutat 'viata exceptionala' a judecatoarei Ruth Bader Ginsburg de la Curtea Suprema, dupa ce a aflat la sfarsitul unei deplasari electorale in Minnesota de decesul sau, vineri, la varsta de 87 de ani,…