#alegeriSUA Joe Biden şi-a început ziua electorală cu o vizită la mormântul fiului său Candidatul democrat la presedintia SUA, fostul vicepresedinte Joe Biden, a inceput marti ziua scrutinului cu o vizita la mormantul fiului sau Beau, decedat in anul 2015 la varsta de 46 de ani din cauza unui cancer cerebral, relateaza agentia EFE.



In dimineata racoroasa a zilei alegerilor, Biden si sotia sa, Jill, s-au oprit si la biserica Sf. Iosif, in valea Brandywine, biserica la care el obisnuieste sa merga pentru slujba de duminica atunci cand se afla la casa sa din orasul Wilmington.



Biden si Jill au fost insotiti de nepoatele lor Finnegan si Natalie. Dupa o scurta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

