- Doi senatori apropiati de Donald Trump au avertizat joi ca republicanii ar putea respinge legitimitatea rezultatelor la alegerile prezidentiale daca ele ii sunt defavorabile presedintelui american, relateaza AFP.In timp ce cativa alesi republicani s-au delimitat de acuzatiile de frauda lansate,…

- Presedintele american Donald Trump este dat castigator in Kansas, Missouri si Nebraska, trei state care ar putea sa ii aduca 21 de electori, potrivit CNN, Fox News, NBC si New York Times, informeaza AFP. In total, la ora 03:40 GMT, candidatul republican Donald Trump a obtinut 115 -116 electori, fiind…

- Fostul vicepresedinte american Joe Biden a fost dat marti seara invingator in statul traditional democrat Vermont in fata presedintelui republican la final de mandat Donald Trump de canalele de televiziune NBC si Fox, relateaza AFP. Aceasta victorie i-ar asigura candidatului democrat trei…

- Presedintele la final de mandat Donald Trump este dat invingator in statul Indiana din nordul SUA, potrivit canalelor de televiziune CNN si NBC, relateaza AFP. Reuters difuzeaza aceeasi informatie, citand Edison Research. Aceasta victorie anticipata i-ar asigura 11 electori.…

- In timp ce candidatul republican Donald Trump strabate America in campania electorala, opozantul sau democrat Joe Biden alege sa ramana acasa, la exact doua saptamani pana la alegerile din 3 noiembrie, informeaza AFP si Reuters. Joe Biden, in varsta de 77 de ani, a anuntat ca marti nu va avea nicio…

- Senatorii republicani au anunțat joi ca intenționeaza sa îl convoace pe șeful Twitter, Jack Dorsey, pe 23 octombrie, pentru a explica blocarea articolelor nefavorabile candidatului la președinție democratic Joe Biden pe platforma sa, relateaza AFP.Comisia Judiciara a Senatului, unde republicanii…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat joi ca ii condamna "pe toti adeptii suprematiei rasei albe", dupa polemica nascuta in urma afirmatiilor sale ambigue din cursul dezbaterii cu adversarul sau democrat, Joe Biden, scrie AFP. "Am spus-o de mai multe ori, lasati-ma sa fiu clar inca o data",…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a acuzat luni pe contracandidatul sau la alegerile din noiembrie, fostul vicepresedinte democrat Joe Biden, ca este controlat din umbra de persoane neidentificate, transmite dpa. 'Este o persoana slaba, a fost slab toata viata (...) Nu ar trebui sa candideze…