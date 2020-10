Stiri pe aceeasi tema

- Candidata democrata la functia de vicepresedinte al SUA, Kamala Harris, a denuntat modul in care administratia Trump a gestionat pandemia noului coronavirus drept "cel mai mare esec" din istoria americana in deschiderea dezbaterii televizate impotriva vice-presedintelui republican Mike Pence, informeaza…

- Vicepresedintele american, Mike Pence, si rivala sa, Kamala Harris, vor fi separati de un perete din plexiglas in cursul dezbaterii lor de miercuri, a facut cunoscut o responsabila a echipei de campanie a senatoarei democrate, decizie luata dupa anuntul ca Donald Trump este bolnav de COVID-19, noteaza…

- Kamala Harris a acceptat oficial, in a treia seara a Conventiei Nationale Democrate, nominalizarea in rol de candidat la functia de vicepresedinte al Statelor Unite, intrand in cursa pentru Casa Alba alaturi de Joe Biden.

- Presedintele american Donald Trump s-a declarat "surprins" de decizia candidatului democrat Joe Biden de a o nominaliza pe senatoarea Kamala Harris pentru functia de vicepresedinte, in cazul in care va castiga alegerile de la Casa Alba, potrivit news.ro."Am fost mai mult decat surprins, pentru…

- Candidatul democrat la Casa Alba Joe Biden a anuntat marti ca a ales-o pe senatoarea de culoare Kamala Harris, in varsta de 55 de ani, pentru a-l infrunta impreuna cu el pe Donald Trump la urne pe 3 noiembrie si a deveni, in caz de victorie, prima femeie vicepresedinte a SUA, relateaza AFP. "Am onoarea…