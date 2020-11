Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) a aprobat luni, in termeni generali, modul de desfasurare a celui de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale din Republica Moldova, castigat de candidata pro-europeana Maia Sandu, in dauna presedintelui la final de mandat Igor Dodon, relateaza…

- Alegatorii din Republica Moldova sunt asteptati duminica, 15 noiembrie, la urnele de votare pentru a-si alege presedintele tarii pentru urmatorii patru ani, in turul doi al alegerilor prezidentiale. Republica Moldova se afla la rascrucea dintre Est si Vest, iar moldovenii au de ales intre candidatul…

- Rasturnari de situație peste Prut, unde Maia Sandu, reprezentanta democrației din Republica Moldova, a caștigat primul tur al scrutinului prezidențial. A ramas in cursa și pro-rusul Igor Dodon, iar moldovenii sunt chemați la urne peste o saptamana ca sa-și decida viitorul.

- Coordonatorul misiunii OSCE (Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa) pentru monitorizarea alegerilor din SUA l-a acuzat joi pe presedintele in exercitiu Donald Trump de „abuz flagrant de putere” din cauza faptului ca acesta a solicitat oprirea numararii voturilor.

- Organizatia pentru Securitate si Cooperare (OSCE) si-a exprimat in general aprobarea pentru modul de desfasurare a alegerilor prezidentiale din Republica Moldova intr-o evaluare anuntata luni, relateaza dpa. Campaniile au fost competitive, "libertatile fundamentale au fost respectate" si autoritatile…

- Presedintele moldovean Igor Dodon a avut marti o intrevedere cu seful Misiunii OSCE in Republica Moldova, Claus Neukirch, cu care a discutat despre cooperarea dintre tara sa si Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa, despre solutionarea conflictului transnistrean si in special despre participarea…

- Uniunea Europeana poate intermedia dialogul între Administratia Aleksandr Lukasenko si opozitie, inclusiv cu participarea Rusiei, a propus joi seara Emmanuel Macron, presedintele Frantei, dupa întrevederea pe care a avut-o cu Angela Merkel, cancelarul Germaniei, potrivit Agerpres. "Un…