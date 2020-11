Stiri pe aceeasi tema

- sursa foto: Facebook/ Maia Sandu Maia Sandu l-a spulberat pe Igor Dodon la Constanța, in primul tur al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova, care a avut loc duminica. Candidatul PAS a obținut 377 din cele 540 de voturi exprimate ale diasporei din Constanța, in timp ce socialistul care a candidat…

- Secțiile de votare din Republica Moldova s-au închis la ora 21:00, iar Comisia Electorala Centrala urmeaza sa purceada la numararea voturilor. Pâna la 21:00, în RM au votat 1.213.824 de alegatori, ceea ce reprezinta 42,7%. În diaspora votarea continua, iar în unele…

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, care candideaza duminica pentru un nou mandat, sustine ca tara pe care o reprezinta nu are nevoie "de destabilizare" si ca trebuie "sa se tina deoparte de haos". Dodon, care s-a inscris in competitia…

- Duminica, 1 noiembrie 2020, in Republica Moldova se vor desfasura alegerile prezidentiale. Dintre cei 8 candidati inscrisi in cursa electorala, in turul doi al alegerilor, in 15 Noiembrie, vor intra Maia Sandu si Igor Dodon. Datorita diferentei reduse dintre cei doi candidati, fiecare vot este foarte…

- Pur și simplu nu am vrut sa intru in tot jocul dizgrațios al urletelor de frauda, nu m-au interesat nici icnetele anti-PSD ale președintelui, toate sunt ciorbe reincalzite strategic pentru a impune “emoție” in vederea parlamentarelor. Nu m-au interesat nici prostiile unor pesediști care nu știu sa piarda…

- Joi, 10 septembrie 2020, in sistem videoconferința online a avut loc ceremonia de semnare a Acordului de cooperare și infrațire dintre Județul Maramureș și Raionul Hincești din Republica Moldova. Evenimentul reprezinta oficializarea relațiilor bilaterale dintre parțile care au desfașurat de-a lungul…

- Reducerea riscurilor financiare a fost și ramane una dintre preocuparile de baza ale mediului de afaceri. In condițiile actuale de criza pandemica, reducerea riscurilor financiare reprezinta poate cea mai sigura cale de a supraviețui. Experții estimeaza ca 1 din 3 companii va intra in insolvența in…

- Miercuri dimineața, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrala impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul Serviciului Grupuri Infracționale Violente - DGPMB au efectuat un numar de 37 de percheziții domiciliare, pe raza…