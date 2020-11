Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Presedintele in exercitiu al Republicii Moldova, socialistul Igor Dodon, care a candidat ca independent pentru un nou mandat la alegerile prezidentiale de duminica, a transmis, dupa inchiderea urnelor, un mesaj de multumire pentru alegatorii care s-au prezentat la urne, dar si pentru angajatii institutiilor statului implicati in organizarea scrutinului.



"In primul rand vreau sa ma adresez in calitate de presedinte in exercitiu. Eu vreau in calitate de presedinte sa multumesc tuturor cetatenilor Republicii Moldova care au…