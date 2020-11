Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 2 nov - Sputnik. Incepand de maine, cel mai probabil, Igor Dodon se va afla din nou in concediu. Precizarea a fost facuta de șeful statului dupa ședința de astazi cu Zinaida Greceanii și Ion Chicu. Motivul pentru care Dodon merge din nou in concediu este campania electorala pentru…

- Maia Sandu, liderul formatiunii proeuropene Partidul Actiune si Solidaritate, si presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, un politician prorus, sunt aproape la egalitate, dupa in primul tur al scrutinului prezidential.

- R. Moldova: Maia Sandu, a caștigat primul tur al alegerilor prezidențiale Maia Sandu. Foto: Arhiva/ Radio Chisinau Candidata opozitiei din Republica Moldova, pro-europeana Maia Sandu, lidera Partidului Acțiune și Solidaritate a câștigat…

- Presedintele in exercitiu al Republicii Moldova, socialistul Igor Dodon, si candidatul Partidului Actiune si Solidaritate, pro europeana Maia Sandu, vor accede in turul al doilea al alegerilor prezidentialePresedintele in exercitiu al Republicii Moldova, socialistul Igor Dodon, si candidatul Partidului…

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Presedintele in exercitiu al Republicii Moldova, socialistul Igor Dodon, si candidatul Partidului Actiune si Solidaritate, pro-europeana Maia Sandu, vor accede in turul al doilea al alegerilor prezidentiale, potrivit datelor preliminare prezentate…

- Presedintele in exercitiu al Republicii Moldova, socialistul Igor Dodon, care a candidat ca indepedent pentru a fi reales, ar fi ar fi obtinut cele mai multe voturi la scrutinul prezidential desfasurat duminica, conform Unimedia. Rezultatele unui after-poll prezentate de Comunitatea WatchDog.md si Institutul…

- Presedintele in exercitiu al Republicii Moldova, prorusul Igor Dodon, si fostul premier Maia Sandu sunt creditati cu cele mai mari sanse sa ajunga in turul doi de scrutin, potrivit unui sondaj de opinie realizat de Asociatia Sociologilor si Demografilor din Republica Moldova, relateaza marti Radio…

- Unul dintre principalii lideri politici pro-europeni de la Chisinau, Maia Sandu, vorbeste, intr-un interviu acordat Agerpres, despre importanta alegerilor prezidentiale care vor avea loc pe 1 noiembrie in Republica Moldova. Lider al Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), Maia Sandu a…