Comisia Electorala Centrala din Republica Moldova a anuntat ca incepe miercuri tiparirea buletinelor de vot pentru alegerile prezidentiale din 1 noiembrie 2020. Din numarul total de 2.934.000 de exemplare, aproximativ 2.168.000 de buletine sunt in limba romana, iar celelalte - in limba rusa, informeaza Radio Chisinau. Pentru scrutinul prezidential au fost constituite in total 2.143 de sectii de votare, dintre care 2004 pe teritoriul Republicii Moldova si 139 in afara tarii. La acestea din urma vor fi trimise 556.000 de buletine de vot. Conform CEC, in cursa pentru sefia statului sunt inregistrati…