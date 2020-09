Primarul Municipiului Focsani, Cristi Valentin Misaila, a declarat, miercuri, ca PNL Vrancea, prin Directia de Sanatate Publica (DSP) Vrancea, interzice in mod abuziv redeschiderea locurilor de joaca din oras.



"Avand in vedere vremea deosebit de frumoasa si faptul ca am reusit sa reabilitam/construim 20 locuri de joaca pentru cei mai mici dintre focsaneni, am facut toate demersurile pentru ca acestea sa poata fi redate circuitului public. Am considerat ca, daca actualii guvernanti au hotarat ca scoala poate incepe si nu reprezinta un pericol pentru elevi si prescolari, atunci nici…