Vicepremierul Raluca Turcan, lider judetean al liberalilor sibieni, i-a indemnat pe acestia sa atraga toti oamenii care pot sa vina alaturi de PNL, pentru ca PSD-ul "este un adversar redutabil".



"Aceasta batalie cu PSD-ul nu s-a incheiat. Si daca aici, la Sibiu, lucrurile par un pic mai usoare, pentru ca PSD-ul este slabit si ingenunchiat, in tara nu e asa. In tara, PSD-ul este un adversar redutabil. In tara, PSD-ul a acaparat si controleaza, in continuare, institutii ale statului roman. In tara, in continuare, baronii nu fac legea omului de rand si cinstit, baronii fac legea celor…