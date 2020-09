Stiri pe aceeasi tema

- Danuț Stroe: ”Dragi bradeni, acum 4 ani am primit increderea celor mai mulți dintre dumneavoastra și am devenit primar pentru prima data. A fost o onoare deosebita pentru mine sa va reprezint interesele in toți acești ani. De la inceputul mandatului meu am vrut și cred ca am reușit sa dau o alta fața…

- Partidul Socialiștilor din Republica Moldova saluta victoria categorica, din primul tur, cu peste 80 la suta, a candidatului PSRM la funcția de primar al satului Tirnova, raionul Dondușeni. „Rezultatul foarte bun al colegului nostru, Victor Bodorin, demonstreaza repetat ca socialiștii au oameni de calitate,…

- Semnaturi de la persoane decedate, de la persoane care nu au domiciliul in Cluj-Napoca, cu adresa incompleta sau cetateni romani cu domiciliul in strainatate, au fost descoperite la Biroul Electoral Municipal (BEM) Cluj-Napoca. Reprezentatii BEM Cluj-Napoca au declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX ca…

- Doi independenți și 10 reprezentanți ai formațiunilor politice și-au inregistrat, pana marți, la ora 16.00, candidaturile la Biroul Electoral de Circumscripție Electorala nr. 1 Suceava pentru funcția de primar al municipiului Suceava.Aceștia sunt: Ion Lungu – PNL, Romeo Cristian Canura - - ...

- Candidatul PSD la funcția de primar al municipiului Satu Mare, Dorel Coica, a facut un bilanț al realizarilor pe care le-a avut in perioada 2012-2016, din funcția de primar al municipiului Satu Mare. Conferința de presa a avut loc astazi, 6 augusturoi, la sediul PD Satu Mare. „In anul 2016, cand am…

- Anunț de ultima ora pe scena politica din Arad. Senatorul PSD Mihai Fifor, fost secretar geneal al partidului, a anuntat, marti, ca va candida la functia de primar al municipiului Arad. De asemenea, Fifor a anuntat ca PSD Arad, fliala pe care o conduce, a semnat o alianta politica cu ALDE si PNTCD,…

- Ii mulțumim domnului primar Hanga Radu pentru susținerea echipei PSD Campia Turzii și a candidatului Rece Gheorghe la funcția de primar. O organizație este definita de oamenii care in diferite... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ziarul Unirea Comunicat de presa, USR Alba propune un antreprenor pentru funcția de primar al Aiudului. Dragoș Crișan are viziune și proiecte serioase pentru dezvoltare economica a municipiului Uniunea Salvați Romania propune pentru municipiul Aiud o echipa de profesioniști și un program de masuri menite…