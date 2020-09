Stiri pe aceeasi tema

- 1.298 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate, fata de ultima raportare, in urma testelor efectuate la nivel national, informeaza, miercuri, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Acestea sunt cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv, precizeaza GCS. Pana miercuri,…

- Restaurantele de la hoteluri se vor deschide indiferent de numarul de infectari. In cazul celorlalte insa, se va tine cont și de alte conditii. "„Vom incerca orice reluare de activitivitate sa se desfașoare in condiții strict reglementate, care sa asigure siguranța cetațenilor. Vom stabili reguli…

- In ultimele 24 de ore, din nou aproape 1.400 de persoane s-au infectat cu COVID-19, in Romania. In judetul Timis, au fost raportate 38 de infectari. In aceeasi periaoda, au fost consemnate 42 de decese ale unor persoane care aveau COVID-19. Pana astazi, 21 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate…

- ,,Ce le va spune Adrian Veștea celor peste 146.000 de pensionari din județul Brașov cand le va cere votul in campania electorala?”, a spus Dunca. Președintele PSD Brașov, senatorul Marius Dunca acuza guvernul PNL de incompetența și critica decizia liberalilor de a mari pensiile cu doar 14%, cand legea…

- „Eu vreau sa ii linistesc pe cetateni. Nu exista acest risc pentru ca doar in zona Marii Negre a fost inregistrata aceasta seceta si consecintele ei. La nivel global productiile de cereale, productiile de grau sunt record in alte parti, tot ce insemana America de Sud sau America de Nord. Intr-adevar,…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca in ultimele 24 de ore, in Romania s-au inregistrat nu mai putin de 1.284 de cazuri noi de coronavirus. Dintre acestea doar 26 de noi imbolnaviri sunt in judetul Suceava. Pana astazi, 25 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 43.678 de cazuri de…

- In ultimele 24 de ore, in județul Suceava au fost inregistrate 20 de noi imbolnaviri cu noul coronavirus. Pana in momentul de fața, in județul Suceava sunt un total de 4.337 de cazuri de Covid-19. Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, pana astazi, 23 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate…

- bull; La nivel national, au fost emise 32 de atentionari si avertizari hidrometeorologice imediateIn ultimele 24 de ore, pompierii militari au intervenit in 53 de localitati din 23 de judete din Romania pentru inlaturarea efectelor produse de ploile abundente si vantul puternic. In cursul zilei de ieri…