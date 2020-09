Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cateva minute, la Școala Mihail Sadoveanu, a votat și Dragoș Ștefan, candidatul Partidului Mișcarea Populara pentru Primaria Bacau. La ieșirea din secția de votare, Ștefan a indemnat populația sa voteze și a declarat ca a votat pentru... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- "Am votat cu gandul la faptul ca bucurestenii au trait un sentiment de frustrate pentru ca au fost inselati in asteptarile lor neexistand o dezbatere electorala directa intre principalii candidati in asa fel incat sa putem fiecare sa ne prezentam propunerile pentru dezvoltarea marilor probleme cu…

- Candidatul Alianței PNL-USR-PLUS la funcția de primar al municipiului Bistrița, Ioan Turc, propune ca dezvoltarea imobiliara a orașului sa se realizeze in zona Cocoș și nu in zona Livezi, propusa de actuala administrație. Pentru zona Livezi, liberalul Ioan Turc are alte planuri. (PE) ”In urma cu mai…

- Fiecare cetațean are posibilitatea de a se implica in soluționarea unor probleme din comunitatea lor. Iar pentru aceasta, primaria orașului Calarași va finanța din bugetul public local mai multe proiecte din diverse domenii, inaintate de cetațenii orașului Calarași. ”Scopul proiectului ”Bugetarea Participativa…

- Pentru alegerile locale din septembrie 2020, Partidul Mișcarea Populara pregatește, in fiecare oraș și comuna, cea mai buna echipa. Astfel, candidatul PMP pentru Primaria orașului Jibou este IULIUS EMMANUEL POP, in varsta de 37 de ani. Totodata, el deschide lista pentru Consiliul Local al orașului Jibou…

- Deputatul USR de Cluj Emanuel Ungureanu, candidat la Primaria municipiului Cluj-Napoca, și Ovidiu Nistor, candidat al Alianței USR-PLUS la funcția de consilier județean, au efectuat o vizita în cartierul Europa. Cei doi arata ca, în timp ce zona centrala a orașului se dezvolta exemplar,…

- Primarul orașului Targu Mureș, Dorin Florea, se gandește sa candideze ca independent la alegerile locale pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Mureș și sa susțina, la Primaria, pe cel care in prezent este consilierul sau personal. Florea este primar de 20 de ani, anunța MEDIAFAX.Dorin…