- PNL domina și Consiliul Județean Cluj, așa cum o face și in Consiliul Local (Vezi AICI detalii). Liberalii au majoritate de unii singuri, fara a mai avea nevoie de UDMR.Configurația Consiliului județean Cluj, dupa votul de duminica, 27 septembrie: 19 consilieri judeteni are PNL, cate cinci PSD,…

- Candidatul Calin Bibart (PNL) a obtinut 14.613 voturi in cursa pentru Primaria Arad, fiind cu 2.738 de voturi in fata principalului contracandidat, senatorul Adrian Wiener (USR PLUS), in timp ce senatorul PSD Mihai Fifor (Alianta PSLC) a obtinut 7.108 voturi, arata datele finale oferite de Biroul…

- Rezultate parțiale dupa contorizarea majoritații voturilor la nivelul Biroului Electoral Județean Brașov, pentru Consiliul Județean. Cinci partide au trecut pragul electoral: PNL 36,93%, PSD 19,33%, USR PLUS 19,24%, Pro Romania 5,13%, UDMR 5,01%. Mandatele la Consiliul Județean Brașov vor fi distribuite…

- La nivelul județului Prahova, 2.737 persoane au depus cereri pentru urna mobila. Dintre acestea, 109 solicitari au fost inregistrare la unitațile sanitare din municipiul Ploiești și o singura solicitare la Spitalul Municipal Campina. In municipiul Campina au fost centralizate la Biroul Electoral de…

- Cu o zi inainte de alegerile locale, PNL Sebeș a inaintat o contestație catre Biroul Electoral de Circumscripție nr. 4 Sebeș in care susține ca un locțiitor de la o secție de votare se afla in incompatibilitate. Potrivit reprezentanților PNL Sebeș, Aron Andrei este locțiitorul președintelui secției…

- Candidaturile USR-PLUS pentru Consiliul Județean Ilfov, Primaria și Consiliul Local din Voluntari, fieful primarului Florentin Pandele, soțul Gabrielei Firea, au fost respinse de Biroul Electoral de Circumscripție, care a decis ca scrisul persoanei care a semnat declarația din subsolul paginii cu semnaturi…

- Miercuri, 12 august, de ziua soțului sau, Roxana Țurcanu și-a depus candidatura pentru funcția de primar al municipiului Botoșani. De asemenea ALDE Botoșani a depus la Biroul Electoral de Circumscripție și lista pentru Consiliul Local.